В Киеве обрушится температура, вернется мокрый снег – синоптик

В столице подскочит температура, а потом резко похолодает, предупредили эксперты.
В среду, 3 марта, в Киеве днем максимальная температура ожидается +7 градусов, а в дневное время четверга, 4 числа, – до +11.
Погода в Киеве завтра прогнозируется сухая, а в четверг вечером возможен дождь, говорится на sinoptik.de.
По сведениям издания, в пятницу в столице днем максимум ожидается +2, будет мокрый снег.
Прогноз для Киева на 3 марта:
- Ночью +2…0;
- Днем +7…+6.
Какая погода ожидается в Киеве 4 марта:
- Ночью 0 градусов;
- Днем +11.
Прогноз погоды для Киева на 5 марта:
- Ночью +4;
- Утром и днем +2 и мокрый снег.
- Напомним, в конце февраля в Киеве было достаточно холодно, шел мокрый снег.
- Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 3 марта ожидается солнечная погода, и дневная температура может достичь +6 градусов. Эксперт предупредила, что столице грозит порывистый ветер.
- Диденко добавила, что в Киев 5 марта придет атмосферный фронт и принесет осадки.
Автор: Екатерина Присяжнюк