В Киеве обрушится температура, вернется мокрый снег – синоптик

В Киеве резко испортится погода, предупредили синоптики / УНИАН

В среду, 3 марта, в Киеве днем максимальная температура ожидается +7 градусов, а в дневное время четверга, 4 числа, – до +11.

Погода в Киеве завтра прогнозируется сухая, а в четверг вечером возможен дождь, говорится на sinoptik.de.

По сведениям издания, в пятницу в столице днем максимум ожидается +2, будет мокрый снег.

Прогноз для Киева на 3 марта:

Ночью +2…0;

Днем +7…+6.

/ Скриншот с sinoptik.de

Какая погода ожидается в Киеве 4 марта:

Ночью 0 градусов;

Днем +11.

/ Скриншот с sinoptik.de

Прогноз погоды для Киева на 5 марта:

Ночью +4;

Утром и днем +2 и мокрый снег.

/ Скриншот с sinoptik.de