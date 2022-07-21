В ООН предупредили о смене климата на Земле и рекордной температуре

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Аномальная жара, во время которых температура поднимается до рекордных значений, будут наблюдаться все чаще и будут более все более интенсивными в ближайшие десятилетия.

"Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года. Волны жары станут более частыми из-за изменений климата", - заявил глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, сообщает Bloomberg.

Таалас сравнил текущую климатическую ситуацию со спортсменом, который улучшает свои показатели за счет приема запрещенных препаратов.

"Мы накачивали нашу атмосферу допингом, выбрасывая все больше углекислого газа", - заявил глава ВМО.

В ВМО, а также Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что ожидают увеличения нагрузки на систему здравоохранения, связанную с нынешней жарой в Европе. Во вторник, 20 июля, в Британии температура впервые достигла 40 градусов Цельсия.

Погодная аномалия

В прошлом году на Сицилии (Италия) была зафиксирована рекордная для Европы температура в 48,8 градуса Цельсия. В 2021 году были также установлены температурные рекорды в Испании, Турции и Канаде. В ВМО ожидают, что в ближайшее время температура может побить новые рекорды.

Таалас подчеркнул, что более частые волны жары должны стать "тревожным звонком" для правительств и избирателей. По словам представителей ООН, политика должна поощрять смягчение последствий изменения климата, что поможет городам лучше адаптироваться к более высоким температурам, сократить использование ископаемого топлива и потреблять меньше мяса.

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