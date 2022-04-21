В Украине наконец-то прекратятся дожди: потеплеет до +20 / УНИАН

В Украину идет долгожданное потепление. Погода немного улучшится почти во всех регионах страны.

22 апреля максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12+16 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Свежее будет на Волыни, Ровенщине, Житомирщина и части Киевщины - там ожидается +8+13 градусов.

"Преобладает в большинстве областей насыщенный влагой воздух, облачность будет чередоваться с прояснениями, дожди будут, но периодические. В южной части ожидается сухая погода. Осадки завтра к вечеру прекратятся по всей Украине", - рассказала Диденко.

Читайте такжеСиноптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жараСогласно ее прогнозу, ветер будет с юго-востока, умеренный, в северных областях, в центральной части и временами на юге – порывы до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 22 апреля также тепло наконец начнет просыпаться, в течение дня ожидается +10+12 градусов. Дождь 22 апреля также возможен. Может быть порывистым юго-восточный ветер.

С субботы потепление окрепнет, на Пасху в Украине ожидается +14+20 градусов, а в понедельник, 25 апреля, даже выше. Следующая неделя будет теплой.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач ранее сообщал, что погода в Украине в последнюю декаду апреля будет нестабильной. Ночи будут холодными, а днем температура воздуха будет комфортной. Вероятность осадков невысокая.

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