Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля

Запад Украины зальет дождями, предупредил синоптик / Коллаж pixabay.com

Погода в Украине в последнюю декаду апреля будет нестабильной. Ночи будут холодными, а днем температура воздуха будет комфортной. Вероятность осадков невысокая.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач, передает Телеграф.

"Третий десятидневный отрезок месяца, 21-30 апреля, еще сохранит возможность осадков, хотя низкую. Температура днем комфортная, ночью возможно понижение температуры в отдельные дни", – сказал синоптик.

В свою очередь, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что с 25 по 30 апреля снова придет волна похолодания. Существенных осадков не будет за исключением западных регионов страны. Там синоптик прогнозирует грозы.

Щедрин добавил, что конец месяца будет сопровождаться порывистыми ветрами.

Как сообщал Главред, погода на Пасху 2022 удивит украинцев потеплением. Синоптики прогнозируют, что ситуация начнет меняться накануне праздника.

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