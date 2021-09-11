В Украине по-летнему тепло и солнечно, воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 11 сентября

В Украине по-летнему тепло и солнечно, воздух прогреется до +27 / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 11 сентября, будет по-летнему теплой. Несмотря на то, что местами сонце будеть прятаться за облаками, осадков ждать не стоит. В преддверии дождей, которые зальют нашу страну уже на следующей неделе, сейчас отличная возможность насладиться прогулками и походами на природу – осеннее солнце очень приятное, оно уже не печет, но еще хорошенько греет.

Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего будет в Запорожской и Николаевской областях. Там столбики термометров прогреются почти до +27 градусов.

На западе Украины небо будет в плену облаков, но серьезных осадков они не принесут. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +23 до +25 градусов.

На востоке страны будет немного теплее – воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

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Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер на севере обещает быть ясным. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Без осадков.

А вот в большинстве южных регионов 11 сентября будет облачным. При этом будет довольно тепло - столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.

Погода в Киеве 11 сентября вечером прояснится, но до этого момента небо будет в плену облаков. Осадков не прогнозируют. В столице ожидают + 24...+26 градусов.

Погода в городах Украины 11 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24..+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке тоже прогнозирует в течение 11 сентября теплую погоду. По ее словам, дождей в большинстве областей Украины не будет.

"Разве что в воскресенье (12 сентября – 24 канал) в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. Не увлекайтесь летним гардеробом – утро и вечер, а также ночи уже явно холодные", – рассказала Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве 11–12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями.

Погода в Украине на осень 2021

Специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, что в ближайшие дни на юге существенно потеплеет – температура воздуха прогреется до +26 +27 градусов. На остальной территории страны будет от +20 до +25."Начало сентября было холодным, а теперь снова все стало на свои места. И классическое бабье лето еще впереди. Такой период тепла также может быть в конце сентября – в начале октября", - сказала синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.