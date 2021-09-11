В Украине по-летнему тепло и солнечно, воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 11 сентября

Погода в Киеве 11 сентября вечером прояснится, но до этого момента небо будет в плену облаков. Осадков не прогнозируют.
Погода в Украине в субботу, 11 сентября, будет по-летнему теплой. Несмотря на то, что местами сонце будеть прятаться за облаками, осадков ждать не стоит. В преддверии дождей, которые зальют нашу страну уже на следующей неделе, сейчас отличная возможность насладиться прогулками и походами на природу – осеннее солнце очень приятное, оно уже не печет, но еще хорошенько греет.
Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего будет в Запорожской и Николаевской областях. Там столбики термометров прогреются почти до +27 градусов.
На западе Украины небо будет в плену облаков, но серьезных осадков они не принесут. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +23 до +25 градусов.
На востоке страны будет немного теплее – воздух прогреется от +24 до +26 градусов.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер на севере обещает быть ясным. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Без осадков.
А вот в большинстве южных регионов 11 сентября будет облачным. При этом будет довольно тепло - столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.
Погода в Киеве 11 сентября вечером прояснится, но до этого момента небо будет в плену облаков. Осадков не прогнозируют. В столице ожидают + 24...+26 градусов.
Погода в городах Украины 11 сентября
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Винница – +24...+26
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +24..+26
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +24...+26
- Киев – +24...+26
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке тоже прогнозирует в течение 11 сентября теплую погоду. По ее словам, дождей в большинстве областей Украины не будет.
"Разве что в воскресенье (12 сентября – 24 канал) в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. Не увлекайтесь летним гардеробом – утро и вечер, а также ночи уже явно холодные", – рассказала Диденко.
Синоптик отметила, что в Киеве 11–12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями.
Погода в Украине на осень 2021
Специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, что в ближайшие дни на юге существенно потеплеет – температура воздуха прогреется до +26 +27 градусов. На остальной территории страны будет от +20 до +25."Начало сентября было холодным, а теперь снова все стало на свои места. И классическое бабье лето еще впереди. Такой период тепла также может быть в конце сентября – в начале октября", - сказала синоптик.
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.