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Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

10 сентября 2021, 20:59

До конца сентября погода будет теплой, однако до декабря украинцев ожидают дожди, морозы и первый снег.

погода, бабье лето
Бабье лето в Украине будет в октябре - синоптик / Фото УНИАН

Сейчас в стране заметно потеплело, однако это еще не бабье лето, которое будет только впереди. Вплоть до последних чисел сентября погода в Украине не принесет особого дискомфорта. Но уже в октябре ожидаются дожди, а в ноябре и вовсе морозы с первым серьезным снегом. Пока можно радоваться теплу, но не забывать о похолоданиях ночь, предупреждают синоптики.

В комментарии ТСН специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, что в ближайшие дни на юге существенно потеплеет – температура воздуха прогреется до +26 – +27 градусов. На остальное территории страны будет от +20 до +25.

"Начало сентября было холодным, а теперь снова все стало на свои места. И классическое бабье лето еще впереди. Такой период тепла также может быть в конце сентября – в начале октября", - сказала синоптик.

Теплая погода будет и на следующей неделе, местами могут пройти дожди. Специалисты не готовы прогнозировать погоду на октябрь и ноябрь, однако при помощи народных примет своим мнением делятся народные синоптики.Читайте такжеСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз

"Если на Покрову (14 октября) улетали перелетные птицы, то осень обещает быть короткой. Если в сентябре гром – должна быть теплой", - рассказала научный сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Алиса Шрамко.

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Незначительные дожди до конца сентября

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня о том, что для составления прогноза погоды он использует старинную методику, которая называется Брюсов календарь. Точность подобных расчетов народный специалист оценивает в 75%.

Указывается, что к 20 сентября в Украине похолодает – от +10 до +12. Украинцев ждут дожди. В период с 21 по 23 сентября небо будет ясным, а днем станет теплее до +17 +19 градусов. В конце сентября наступит прохладная погода, ночью ожидается +5.

В октябре наступит Бабье лето

Октябрь принесет не только холод и отсутствие дождей, но и длительное бабье лето, которое наступит в середине месяца. Однако уже в конце октября будут сильные осадки и ночные морозы.

Холодные дожди ожидаются уже 4-5 октября. Уже к концу первой декады месяца станет теплее, а вот к середине октября будет +20 и солнечно. На праздник Покровы Пресвятой Богородицы 14 октября ожидается теплая погода – более 20 градусов тепла.Читайте такжеСиноптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками

Но уже спустя 1-2 дня ситуация поменяется – температура воздуха снизится до + 6 +8, будут холодные дожди, а до 20 числа в северных и восточных областях страны ночью могут быть заморозки.

Горбань считает, что циклон с севера, который придет уже после 25 октября, принесет первые кратковременные серьезные морозы – две или три ночи может быть -7 градусов. Осадков не будет. К концу октября потеплеет до +8 +10, но долго это не продлится.

Прогноз погоды в Украине на осень от народного синоптика Леонида Горбаня / Сегодня

В ноябре почти придет зима

Согласно прогнозу Леонида Горбаня, начало ноября ознаменуется холодными дождями, а спустя короткий перерыв к дождям добавится и снег. В конце первой декады небо станет более ясным, большую часть страны захлестнут небольшие морозы. В южных областях похолодания не ожидается. Ожидаемая температура воздуха -0 градусов или немного выше.

Середина ноября принесет не только потепление, но и первый серьезный снег. Второй снег ожидается 24-25 ноября и, возможно, будет до зимы. В 20-х числах вернутся небольшие морозы. Осадков, скорее всего, не будет до конца месяца.

Феномен Ла-Нинья осенью

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух утверждает, что осенняя погода в стране будет похожа на классическую осень. Этому поспособствует погодный феномен Ла-Нинья, который существенно влияет на ветер, давление и осадки.

"Ожидается, что осень 2021 в Украине будет теплой, а температура воздуха – соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям, которые наблюдались в течение последних 30 лет с 1991 по 2020-й. Такой термический режим будет обусловлен преобладанием антициклональной погоды, которая характерна для Украины в течение этого сезона, особенно в первой половине", - считает специалист.

Однако, по ее словам, холодные фронты все равно будут циркулировать в Украине, но температура не опустится ниже нуля. Ситуация может измениться во второй половине осени, но не критично. Будут дожди, возможны туманы и гололед.

Следовательно, Балабух и Горбань обещают благоприятный сентябрь, сырые и холодные последние дни октября и уже мрачный ноябрь. Климатолог Балабух, считает, что именно октябрь будет одним из самых теплых месяцев.

Погода в Украине

Синоптик Вера Балабух ранее рассказала о том, что осень в Украине в этом году будет теплой и сухой – такой, какой украинцы привыкли ее видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре, скорее всего, ожидается дефицит осадков. Однако, несмотря на благоприятный прогноз, избежать "температурных качелей" все равно не удастся.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня считает, что теплая и сухая погода в Украине продлится до 13 сентября, потом ожидаются дожди. Уже с 16 сентября температура воздуха начнет снижаться до 4-6 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине на выходных 11 и 12 сентября будет солнечной и сухой. Температура воздуха прогреется в среднем до +22 +26 градусов тепла.

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бабье лето Погода в Украине
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