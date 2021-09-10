Грозовые дожди испортят бабье лето в Украине: что ждать от погоды в ближайшие дни

Согласно прогнозам специалистов, погода испортится уже со следующего понедельника.
Погода в Украине на выходных, 11 и 12 сентября, будет солнечной и сухой - почти во всех регионах станет намного теплее, но уже с понедельника все кардинально изменится.
Температура воздуха на выходных будет достигать 22-26 градусов выше ноля, дожди обойдут Украину стороной, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
"Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", — поделилась синоптик.
В Киеве 11-12 сентября также ожидается прекрасная погода. В столице Украины будет сухо и солнечно, а температура воздуха прогреется до + 22 + 25.
Бабье лето прервут дожди с грозами
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что первые грозы придут с юга уже в воскресенье, 12 сентября, а 13-го сентября дожди и грозы ожидаются на западе и юге.
Читайте такжеПогода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз14 сентября грозы со шквалами распространятся уже по всей Украине.
Ранее Главред писал, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.