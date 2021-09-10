Грозовые дожди испортят бабье лето в Украине: что ждать от погоды в ближайшие дни

Украинцев ждут температурные качели/ УНИАН

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 сентября, будет солнечной и сухой - почти во всех регионах станет намного теплее, но уже с понедельника все кардинально изменится.

Температура воздуха на выходных будет достигать 22-26 градусов выше ноля, дожди обойдут Украину стороной, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", — поделилась синоптик.

В Киеве 11-12 сентября также ожидается прекрасная погода. В столице Украины будет сухо и солнечно, а температура воздуха прогреется до + 22 + 25.

Реклама

Бабье лето прервут дожди с грозами

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что первые грозы придут с юга уже в воскресенье, 12 сентября, а 13-го сентября дожди и грозы ожидаются на западе и юге.

Читайте такжеПогода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз14 сентября грозы со шквалами распространятся уже по всей Украине.

Погода 14 сентября в Уркаине / фото: meteo.gov.ua

Ранее Главред писал, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.