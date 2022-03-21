В Украине потеплеет до +14, но начнутся дожди: синоптик назвала дату

В Украине потеплеет до +14, но начнутся дожди / УНИАН

В Украине ожидается существенное улучшение погодных условий.

В этот понедельник и до конца недели выпадение каких-либо осадков не прогнозируется - днем будут наблюдаться исключительно солнечные и сухие условия погоды, со значительным потеплением, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Начиная с 21-го марта, практически во всех регионах Украины - ясное небо и солнечная погода. Однако в темное время суток - все еще холодновато, но уже без ощутимых морозов - от - 4 до 0 градусов по Цельсию, и только в восточных областях - от - 6 до - 2 градусов по Цельсию.

Впрочем, уже днем ​понедельника,​ отметки на термометрах покажут от +10 до +14 градусов по Цельсию. Чуть более прохладная погода - в прибрежных районах Украины, поскольку они будут охлаждаться еще непрогретыми морями.

В столице Украины в первый день этой недели - тоже солнечно и тепло, почти до + 12 градусов по Цельсию.

Погода на неделю

Почти все эти 7 дней, в нашей стране станут преобладать теплые погодные условия, и только с пятницы, 25-го марта, ожидается кратковременное похолодание с выпадением осадков, сообщила Диденко.

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