В Украину идет настоящее лето: где в марте будет до +17

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине готовит сюрпризы. Синоптики прогнозируют, что сезон холодов закончится уже в ближайшее время, весна окончательно вступит в свои права, а большинство украинцев ощутит по-настоящему весеннее тепло.

Как сообщает Gismeteo, на протяжении 10 дней в западных и центральных областях страны потеплеет до 17 градусов, однако ночью еще может быть минусовая температура.

В частности, во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Тернополе, столбики термометров будут показывать температуру от +6 до +17 градусов. При этом, ночью в некоторые дни температура будет опускаться до 0 градусов.

В Житомире и Запорожье также ожидается значительное потепление – днем температура воздуха будет колебаться от 5 до 16 градусов тепла в разные дни. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +5 градусов.

В южных областях будет несколько прохладнее – там температура воздуха будет составлять около 8 градусов тепла. Ночью она несколько понизится, но минусовых температур не прогнозируется. На северо-востоке страны потепления не ожидается. В частности, в Харьковской области столбики термометров будут показывать +2 градусов днем, а ночью и вовсе возможны морозы до -7 градусов.

На большей части территории нашей страны на следующей неделе будет сохраняться облачная погода, но будут и ясные дни. Впрочем, местами стоит ожидать осадков в виде дождей.

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