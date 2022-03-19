Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепления

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине ночью в ближайшее время еще будет прохладной, а вот днем наконец-то придет весеннее тепло.

"Антициклон обнял и защищает всю Украину от снегов и дождей. Поэтому осадков во всех областях в воскресенье не ожидается, будет много солнца", - сообщает синоптик Наталка Диденко. Ночью 20 марта в большинстве регионов страны -3 -7 градусов, в Харьковской, Сумской, Полтавской областях -6 -12 градусов.

Днем 20 марта весеннее солнце "даст подзатыльник ночному морозу", максимально ожидается +5 +9 градусов.

"Ветер, как и положено при антициклональной погоде, преимущественно слаб. Только в южной части и на юго-востоке Украины будет более сильным, порывистым", - написала синоптик.

Воскресенье в Киеве будет ясным, солнечным. Ночью -4 градусов, днем до +8 градусов. Ветер слабый и незначительный. На будущей неделе в Украину ворвется потепление

Когда в Украине потеплеет

"Градусы подпрыгнут до +9 +13 градусов, в западной части Украины в середине недели до +15 градусов, а в Закарпатье, вероятно, до +19 градусов. По предварительным прогнозам, в пятницу, 25 марта, ожидается кратковременное похолодание (кратковременное!). Затем градусы снова поскачут вверх, к теплу", - порадовала украинцев Диденко.

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