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В Украине ударит крепкий мороз и налетит снегопад

13 января 2022, 20:41

В центре страны температура воздуха составит 0 -5 градусов.

мороз
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в пятницу, 14 января, по всей территории Украины будет морозной. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют мокрый снег с дождем. При этом в стране ожидается до -13 градусов.

На всей территории страны ночью и днем ожидается мокрый снег с дождем. Также прогнозируется сильный ветер до 15-20 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается от -7 +1 градусов, а днем +1 +4 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -1 градусов, а днем 0 +4.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -11 -9 градусов, а днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7 до -2, а днем +2 +5.

В центре страны температура воздуха составит 0 -5 градусов, а днем +1 +4.

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Погода в Киеве

В пятницу ночью и днем в столице ожидается мокрый снег с дождем. При этом также прогнозируется сильный ветер от 15 до 20 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 0 -2, а днем прогреется до +1 +3 градусов.

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