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В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23

11 апреля 2022, 04:10

На этой неделе в Украине стоит ждать немалые контрасты температуры воздуха.

погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже на этой неделе будет с повышением ночных и дневных температур до комфортных значений.

Как рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич, неустойчивый характер погоды к концу первой декады апреля будет наблюдаться и в первой половине следующей недели.

"Холодная воздушная масса надвигается в страну в южном направлении с Балтийского моря и Скандинавского полуострова. В то же время теплая воздушная масса субтропического происхождения благодаря юго-восточным ветрам поступит из Черноморско-Кавказского региона и Прикаспийской низменности. Поэтому ожидаются немалые контрасты температуры воздуха", - отмечает синоптик.

Погода на 11 апреля

В понедельник в северных и центральных областях, а также в Винницкой области ночью пройдут умеренные дожди, кое-где с мокрым снегом.

Днем дожди распространятся и на юг и восток, где возможны грозы.

На западе днем небольшой дождь, в Карпатах - мокрый снег. Температура ночью в западных и северных областях будет на уровне +1...+6°С, на западе возможны заморозки до -5...0°С.

В центре, юге и на востоке ночью будет +6…+11 °С, днем в западных областях +4…+9 °С, в северных, центральных областях и в Карпатах +1…+6 °С, на востоке и южном востоке +18…+23 °С.

Погода на 12 апреля

На юге, в центре, востоке и севере ожидаются осадки. Местами сильные, ночью - местами с мокрым снегом.

На западе ночью - без осадков, днем - местами небольшой дождь. Температура ночью преимущественно по стране будет -1...+4 °С, на востоке и Одесщине +6...+11 °С. Днем +7...+12 °С, на востоке до +16 °С, на Сумщине и Полтавщине +2...+7 °С.

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Погода на 13 апреля

На Левобережье страны пройдут умеренные, местами сильные дожди. Кое-где ночью и утром - с мокрым снегом.

На остальной территории - без осадков. Температура ночью +1...+6°С, в Карпатском регионе -5...0°С; на востоке +4…+9 °С. Днем +8…+13 °С, на Сумщине, центре и Приазовье +3…+8 °С.

Погода на 14 апреля

В восточных, северных, центральных и южных областях ожидается дождь. Днем осадков станет меньше, а к вечеру - не будет совсем.

Температура воздуха ночью +2…+7°С, на севере - около 0°С. Днем +13...+18 °С.

"В пятницу, 15 апреля, и дальше в субботу и воскресенье по всей Украине будет без осадков, возможна незначительная облачность, будет наблюдаться постепенное повышение ночных и дневных температур до комфортных значений. Все это - за счет преобладания поля повышенного атмосферного давления!, - отмечает синоптик.

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