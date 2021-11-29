В Украину идет опасный снежный шторм

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине серьезно испортится уже 30 ноября. Нас ждут дожди, местами - сильные ливни, грозы, снег и похолодание.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, активный циклон по имени Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей Украины.

На западе, частично в центре и не севере будет холоднее, поэтому в этих регионах дождь будет смешиваться со снегом.

"Вся эта сложная синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, местами даже штормовым", - добавила синоптик.

Ощутимое похолодание в Киев придет во вторник, 30-го ноября.

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Прогноз погоды во всех областях на 30 ноября

Днем 30 ноября в западных и юго-восточных регионах ожидаются дожди. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит:

на западе днем от +0 до +4, а ночью - от -1 до +2;

на севере днем от +5 до +7, а ночью - от +3 до +5;

на востоке днем от +6 до +9, а ночью - от +3 до +7;

на юге днем от +10 до +12, а ночью - от +1 до +8;

в центре днем от +1 до +6, а ночью - от 0 до +3.

1 декабря также ожидается холодная погода, от -1 до +5 градусов, на юге +2+7. Снег вероятен в западных областях и на крайнем востоке.

2-3 декабря снова потеплеет, но ненадолго. Местами ожидается дождь и снег.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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