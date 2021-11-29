Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалии

Синоптик дал прогноз на зиму / Reuters

По расчётам большинства современных климатических моделей, зимний сезон 2021-2022 в Украине ожидается достаточно мягким, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в материале на Meteoprog, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха, особенно в её восточной части.

По словам синоптика, количество осадков будет близким к норме: "Хорошо заметно, что во все три месяца Украина находится в оранжевой заливке на карте, что соответствует аномалиям +1…+2 °С".

Он утвердждает, что в пользу мягкой зимы в Украине также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие 3 месяца. При этом в Украине зимой вероятны частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

"Кроме того, прогнозируется положительная фаза так называемого Арктического колебания (Arctic Oscillation). Если не вдаваться в детали, то в случае положительной фазы, зима на территории Украины, как правило, тёплая. Но это никак не исключает эпизодические вторжения холода, которые обычно кратковременные и не влияют на итоговое положение вещей", - подчеркнул кандидат географических наук.

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Помимо этого, с вероятностью 40 – 60% развитие тёплой зимы прогнозируют специалисты из Института Земли Колумбийского университета (The Earth Institute, Columbia University), отметил синоптик.

"Зима как на территории Украины, так и на большей части Европы с высокой степенью вероятности окажется теплее нормы. Количество осадков при этом будет в пределах нормы, но местами может наблюдаться их дефицит (например, на Левобережье Украины по данным Колумбийского университета). Снежный покров, по-видимому, ожидается неустойчивым и пятнистым по территории. В течение всей зимы осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя", - резюмировал Кибальчич.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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