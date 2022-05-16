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В Украину идет рекордная для этого сезона жара: где и когда ударит +32

16 мая 2022, 01:55

Погода в Украине в конце мая будет очень жаркой в ряде регионов. Впрочем жителям некоторых областей удастся насладиться весенней майской прохладой.

погода, жара, море
Синоптик пообещал украинцам жару в конце мая / Коллаж pixabay.com, ua.depositphotos.com

Погода в Украине в последние дни мая будет по-летнему жаркой. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического сайта Ventusky.

Жара придет придет на запад и северо-запад Украины - там ожидается от +26 до +28 градусов. Температурный режим в пределах +20…+24 градусов прогнозируется в центре и на юге страны. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке Украины. Там воздух прогреется до +17…+19 градусов.

До +28 градусов столбики термометров поднимутся уже 22 мая. Теплее всего будет в Киевской и Черниговской областях. Другие регионы будут наслаждаться теплой, но в то же время свежей майской погодой.

23 и 24 мая температурный режим будет таким же, как и 22 числа.

25 мая настоящая жара приедет на юг Украины, местами столбик термометра будет показывать +28 градусов в тени, а на солнце - еще больше. В то же время на Левобережье и востоке синоптик прогнозирует комфортные +17…+19 градусов.

Погода в Украине 26 мая будет жаркой. Теплые воздушные массы накроют южные, центральные и восточные регионы Украины, где прогнозируется от +27 до +31 градуса. Также жарко будет и на остальных территориях: от +25 до +29 градусов.

27 мая столбик термометра покажет рекордные отметки этого весеннего сезона - до +32 градусов тепла на юге и востоке страны. В остальных регионах - температура воздуха составит от +27 до +31 градуса.

Как сообщал Главред, погода в Украине в июне 2022 будет не очень летней - страну накроет сезон дождей. Осадки ожидаются практически каждый день.

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