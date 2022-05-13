Погода в Украине будет не летней: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2022

Долго наслаждаться летним теплом не получится. Постепенно будет становиться прохладнее. Кроме того, Украину накроют дожди и грозы.
Погода в Украине в июне 2022 будет не очень летней - страну накроет сезон дождей. Осадки ожидаются практически каждый день.
Об этом свидетельствует прогноз погоды Gismeteo.
Уже на этой неделе в Украине начались дожди, осадки не ожидаются лишь в воскресенье, 15 мая.
До конца недели температура воздуха на востоке страны составит около +24 градусов. В остальных регионах будет еще жарче - столбики термометров поднимутся до +27.
Впрочем, долго наслаждаться летним теплом не получится. Постепенно будет становиться прохладнее. Термометры покажут от 20 до 24 градусов тепла.
Приблизительно такая же погода в Украине будет держаться до конца мая и на протяжении июня. Солнечных дней будет немного, а вот дожди, иногда с грозами, ожидаются практически каждый день.
Как сообщал Главред, вечером, 12 мая, на Киев резко налетел мощный штормовой ветер и дождь. По Киевской области пронесся смерч. Природное явление зафиксировали в селе Мартусовка Бориспольского района.
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