В Украину идет резкое похолодание и мощные ливни

Самым холодным днем предполагается среда, 18 мая.
Погода в Украине принесет существенное похолодание уже на следующей неделе, когда температура ночью снизится местами до +4 градусов, а днем будет +12 +17.
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в дневные часы температура воздуха составит +18 +24 градуса, в южной части +20 +26 градусов.
Пройдут периодические дожди, а в центральных и восточных областях, ближайшей ночью еще и в Одесской области возможны сильные ливни.
В воскресенье осадки притихнуть, разве что на севере Украины и в Харьковской области вероятны периодические дожди, температура воздуха особо не изменится.
В Киеве в субботу, 14 мая, есть вероятность небольшого дождя, а в воскресенье без серьезных осадков.
Температура воздуха днем в течение 14-15 мая ожидается +18 +22 градусов. В субботу чуть теплее, в воскресенье - прохладнее.
По данным Укргидрометцентра, 16 мая температура составит +19 +24, осадки маловероятны.
Самым холодным днем предполагается среда, 18 мая. Ночью до +4 градусов. Днем будет +12 +17. На юге и Закарпатье до +20. Ожидаются дожди, грозы.
Однако ближе к следующим выходным температура воздуха снова повысится.
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