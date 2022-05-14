В Украину идет резкое похолодание и мощные ливни

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет существенное похолодание уже на следующей неделе, когда температура ночью снизится местами до +4 градусов, а днем будет +12 +17.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в дневные часы температура воздуха составит +18 +24 градуса, в южной части +20 +26 градусов.

Пройдут периодические дожди, а в центральных и восточных областях, ближайшей ночью еще и в Одесской области возможны сильные ливни.

В воскресенье осадки притихнуть, разве что на севере Украины и в Харьковской области вероятны периодические дожди, температура воздуха особо не изменится.

В Киеве в субботу, 14 мая, есть вероятность небольшого дождя, а в воскресенье без серьезных осадков.

Температура воздуха днем в течение 14-15 мая ожидается +18 +22 градусов. В субботу чуть теплее, в воскресенье - прохладнее.

По данным Укргидрометцентра, 16 мая температура составит +19 +24, осадки маловероятны.

Самым холодным днем предполагается среда, 18 мая. Ночью до +4 градусов. Днем будет +12 +17. На юге и Закарпатье до +20. Ожидаются дожди, грозы.

Однако ближе к следующим выходным температура воздуха снова повысится.

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