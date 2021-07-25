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В Украину несется опасная буря и рекордная жара

25 июля 2021, 16:21
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Начиная с 19 августа, температура воздуха начнет снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21.

Погода
Погода в августе в Украине / pixabay

Погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой первые две недели. Сразу после этого жители страны почувствуют резкое снижение температуры.

На юге Украины с 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать +31 +34.

С 15 августа жара ежедневно будет отступать и температура установится на уровне +24 +26.

В Киевской области с 1 по 5 августа будет +31 +33 и +28 +30 – с 6 по 12 августа. С 15 августа станет несколько прохладнее – до +26 +28.

Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21 +23.

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На остальной территории страны температурные показатели не слишком будут отличаться от столичного региона. Только на востоке погода в августе может быть немного жарче.

"7-8 августа украинцев ожидает мощная буря. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета", – говорит синоптик Леонид Горбань, передают Факты.

Так, на юге осадки ожидаются 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа.

В Киевской области дождливо будет 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.

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"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов - и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", - рассказал Горбань.

Предусмотреть осадки на месяц на Западе, в частности в Карпатах, по словам синоптика, очень сложно, ведь погода в горной местности может меняться несколько раз в сутки.

"В горах все зависит от наклона каньонов. Ветер, попав туда, может изменить ситуацию коренным образом", – говорит Леонид Горбань.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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