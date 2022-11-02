В Украину ворвался антициклон Andre: какую погоду ждать в ближайшие дни

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине солнечная благодаря антициклону Andre. Как сообщают синоптики, антициклон еще долго будет определять погоду на украинских территориях.

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что в четверг, 3 ноября, в большинстве регионов Украины будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть значительные осадки не прогнозируется.

"Антициклон Andre будет гостить в Украине еще долго, периодически снисходительно позволяя какому-нибудь игривому атмосферному фронту бросаться облаками серыми или небольшими дождями", - отметила Диденко.

В частности, через атмосферный фронт окклюзии (соединение теплого и холодного фронтов) кратковременные дожди могут пройти 3 ноября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Температура воздуха будет оставаться стабильной: ночью холодно, днем свежо и прохладно. Минимальная ночная температура будет на уровне от -1 до +5 градусов, тогда как максимальная дневная в большинстве областей будет колебаться от +6 до +12 градусов.

3 ноября больше всего повезет жителям южных и западных областей, ведь днем столбик термометра будет показывать там +10 +17 градусов, а ночью не опустится ниже +6 градусов.

В течение дня температура воздуха в Киеве будет оставаться на уровне +9 +10 градусов.

В то же время, существует вероятность несущественного дождя и несколько неприятного порывистого ветра западного направления.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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