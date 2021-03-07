В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет настоящая весна

По словам синоптика, весна в привычном своем виде явится не скоро.
Погода в Украине в ближайшее время не сильно будет радовать. Прихода настоящей весны пока в Украине ожидать не стоит, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны.
Как объяснил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются. Однако, по его словам, это нормально для такого периода времени.
"Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля. Это соответствует климатической норме", – отметил он, пишет obozrevatel.
Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день", сказал он. Однако ночью пока остается в пределах 0 градусов.
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По словам Мурмыла, значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает.
"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил синоптик.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.