В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет настоящая весна

Какой будет погода весной в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время не сильно будет радовать. Прихода настоящей весны пока в Украине ожидать не стоит, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны.

Как объяснил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются. Однако, по его словам, это нормально для такого периода времени.

"Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля. Это соответствует климатической норме", – отметил он, пишет obozrevatel.

Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день", сказал он. Однако ночью пока остается в пределах 0 градусов.

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По словам Мурмыла, значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает.

"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил синоптик.

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