Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Вы узнаете:
- Какие регионы будет засыпать снегом
- В каких областях будут сильные порывы ветра
- Где температура воздуха упадет до 0 градусов
Погода в Украине 3 ноября будет мокрый снег и сильные порывы ветра во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во многих областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 4 ноября мокрый снег прогнозируют в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 3 ноября
В Украине 3 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в северо-восточных областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье страны будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит 0
По данным meteoprog, 3 ноября в Украине будет ветреной и местами дождливой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+13 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+6 градусов.
Погода 3 ноября в Киеве
В Киеве 3 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.
Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.
Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.
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