Вместо потепления в Украину придет холод, грозы и шквалы - прогноз погоды на первые дни мая

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной / Фото УНИАН

Погода в Украине в начале мая 2022 будет прохладной. Ночью температура воздуха не будет превышать +3...+6 градусов.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Станислав Щедрин, передает Телеграф.

В первые несколько дней мая в Украине будет сухо. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +13...+16 градусов.

В начале следующей недели - с 4 по 10 мая - в Украину придут ливни с грозами и шквалами. Вместе с осадками в Украину придет потепление. По всей стране воздух прогреется до +15...+18 градусов.

"Если же говорить о более стабильном потеплении, то до середины второй декады мая его ждать не следует", - сказал народный синоптик.

По его словам, май по всей стране будет дождливым и богатым на опасные погодные явления.

Как сообщал Главред, ранее синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды в Украине. По прогнозу, осень 2022 наступит поздно, а лето будет жарким.

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