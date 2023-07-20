Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

По данным Укргидрометцентра, ночью в Украине, кроме запада, а днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях будут дожди.

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Погода в Украине / goodfon.com

Погода в Украине до конца суток 20 июля будет очень неприятной. Как сообщают синоптики, страну накроет ненастье.

Синоптики предупредили, что Украину накроют ливни, ударят грозы и будут местами шквалы.

Отмечается, что непогода также вероятно продолжится ночью 21 июля на Левобережье Украины.

видео дня

"По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 20 июля в большинстве областей Украины и ночью 21 июля на Левобережье - грозы, местами шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Непогода в Украине - что важно знать

Украинцам советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; дома закрыть окна и выключить электроприборы, даже телефоны.

Погода на 21 июля

21 июля будет жарко, впрочем, ряд регионов охватят дожди и даже грозы.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Украине, кроме запада, а днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Во время грозы иногда возможны шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°.

Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +22-27°.

На юге страны ночью синоптики прогнозируют 18-23°, а днем - до +28-32° тепла.

Карта погоды / Укргидрометцентр

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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