Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

Погода в Украине до конца суток 20 июля будет очень неприятной. Как сообщают синоптики, страну накроет ненастье.
Синоптики предупредили, что Украину накроют ливни, ударят грозы и будут местами шквалы.
Отмечается, что непогода также вероятно продолжится ночью 21 июля на Левобережье Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 20 июля в большинстве областей Украины и ночью 21 июля на Левобережье - грозы, местами шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - пишет пресс-служба ГСЧС.
Непогода в Украине - что важно знать
Украинцам советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; дома закрыть окна и выключить электроприборы, даже телефоны.
Погода на 21 июля
21 июля будет жарко, впрочем, ряд регионов охватят дожди и даже грозы.
По данным Укргидрометцентра, ночью в Украине, кроме запада, а днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Во время грозы иногда возможны шквалы 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°.
Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +22-27°.
На юге страны ночью синоптики прогнозируют 18-23°, а днем - до +28-32° тепла.
Погода на август в Украине
Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.
По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.
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