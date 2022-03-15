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Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

15 марта 2022, 00:24

Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем.

весна
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет Украине потепление до +12 градусов и антициклон.

По прогнозу синоптиков, такая погода порадует не все регионы.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что 15 марта ожидается повышенное атмосферное давление.

"Исключение с осадками завтра - Луганщина, местами Донетчина и Харьковщина, где возможен небольшой снег", - пишет синоптик.

Ветер во вторник будет либо небольшой, либо умеренный, а вот в восточных областях - порывистый.

Погода в Украине

Ближайшая ночь ожидается в Украине с морозом, -1... -5 градусов.

А вот днем 15-го марта диапазон градусов по разным регионам будет значительным:

  • холоднее всего - в восточных, северо-восточных областях Украины, 0...+4 градуса.
  • теплее всего - на западе, +7... +12 градусов.

Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем. Однако с субботы, с 19-20 марта, снова потеплеет.

Погода в Киеве

В Киеве 15 марта ожидается солнечным и теплым.

Ночью небольшой минус, а вот днем до + 6... +8 градусов.

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