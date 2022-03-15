Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем.
Погода в Украине принесет Украине потепление до +12 градусов и антициклон.
По прогнозу синоптиков, такая погода порадует не все регионы.
Синоптик Наталка Диденко предупредила, что 15 марта ожидается повышенное атмосферное давление.
"Исключение с осадками завтра - Луганщина, местами Донетчина и Харьковщина, где возможен небольшой снег", - пишет синоптик.
Ветер во вторник будет либо небольшой, либо умеренный, а вот в восточных областях - порывистый.
Погода в Украине
Ближайшая ночь ожидается в Украине с морозом, -1... -5 градусов.
А вот днем 15-го марта диапазон градусов по разным регионам будет значительным:
- холоднее всего - в восточных, северо-восточных областях Украины, 0...+4 градуса.
- теплее всего - на западе, +7... +12 градусов.
Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем. Однако с субботы, с 19-20 марта, снова потеплеет.
Погода в Киеве
В Киеве 15 марта ожидается солнечным и теплым.
Ночью небольшой минус, а вот днем до + 6... +8 градусов.
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