Воздух прогреется до +15: синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Теплая погода надолго не задержится / УНИАН

Сегодня, 23 ноября, в Украине прогнозируют динамичное изменение погоды. Синоптики предупреждают о довольно резком переходе к морозу с мокрым снегом, а затем – к потеплению.

По информации Укргидрометцентра, ближе к выходным, ориентировочно с 27 ноября, в Украину снова наведается потепление. Местами даже до +13°...+15°. Однако теплая погода надолго не задержится.

В эту субботу практически по всей стране синоптики прогнозируют дожди. В то же время температура воздуха будет оставаться достаточно высокой. Теплее всего будет в Крыму – до 13 – 15 градусов с отметкой плюс, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до 12 градусов тепла. Ночная температура воздуха будет достигать 3-5 градусов тепла.

На Западе, Севере, Востоке и в Центре воздух прогреется до 6 – 8 градусов тепла днем и будет оставаться на уровне 1 – 4 градуса тепла ночью.

Погода 27 ноября / Карта Укргидрометцентра

Под конец ноября тепло еще задержится на юге и востоке страны, местами температура будет на уровне +9°...+11°. Однако существенное похолодание накроет западные и северные области. Температура вновь опустится до 0°...+5°, а дожди превратятся в мокрый снег.

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Напомним, зимние температуры в Украине ожидаются во время перехода с ноября на декабрь. Ночью температура воздуха может составлять до -10 градусов. Днем ожидается отклонение от нормы на плюс-минус один градус.

Какой будет зима 2021-2022 в Украине

Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.

В декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.

Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.

Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.