Возвращение африканской жары: синоптик назвала даты надвигающегося пекла

В Украине прогнозируют жаркую погоду / Reuters

В Украине в воскресенье, 14 августа ожидается жаркая погода. Температура прогнозируется в районе 30 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, в среднем ожидается от +26 до +32 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно - до 30 градусов. При этом 16-17 августа жара в Киеве усилится и немного спадет в среду, когда пройдут дожди с грозами. Температура опустится до +25...+28 градусов.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник и вторник стоит ждать усиления жары - +29...+34, местами до +33...+36 градусов.

Она уточнила, что спадет жара только в среду, но лишь в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На востоке, юге и в больше части центральных регионов будет все еще жарко.

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В то же время в 18-го августа в Украине возможно увеличение осадков, прогнозирует Диденко. 15-го августа локальные грозовые дожди пройдут по Приазовью, Востоку и кое-где вечером в западной части страны.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.