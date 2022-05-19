Врежет адское пекло: украинцев предупредили о аномалии и назвали даты

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал о том, какую погоду стоит ожидать в июне 2022 года.

Как рассказал он Телеграфу, резкое потепление до отметки +30 градусов в самом начале первого месяца лета не прогнозируется.

Прогноз на первую декаду

По его словам, первая декада лета с самого начала еще сохранит достаточно умеренные температуры, но дальше начнет существенно теплеть. В прогнозе говорится, что с небольшим перерывом (1-2 дня) тепло продержится до конца первой десятидневки. Но народный синоптик предупреждает о высокой вероятности осадков в начале этого отрезка.

Прогноз на вторую декаду

Народный синоптик отметил, что сохранится достаточно теплая погода. Иногда столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов тепла, но это в большинстве случаев исключение, отмечает Деркач. Как правило, говорит он, осадков меньше, но они будут носить локальный характер. Возможны сильные кратковременные дожди, иногда с порывами.

Прогноз на третью декаду

Деркач предупредил о жаре именно в этот период. Народный синоптик обещает мало осадков и отмечает, что обойдется практически без резкого изменения погоды. Он добавляет, что нельзя говорить о жаре, но ожидаются достаточно хорошие температуры. В конце декады, говорится в прогнозе, температура снизится.

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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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