Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогноза

/ УНИАН

В Украине в среду, 7 сентября, осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° тепла, рассказали в Украинском Гидрометцентре.

Как говорится в опубликованном прогнозе, не исключены заморозки на поверхности почвы 0-5°, в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3°.

Днем ожидается 15-20° тепла, на северо-востоке страны 12-17°. На Закарпатье и в южной части ночью 6-11° тепла, днем 19-24°.

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Как уточнила Фактам заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, с 5 по 7 сентября ожидается преимущественно сухая погода благодаря полю пониженного давления.

"А вот 8−9 сентября возможно перемещение атмосферного фронта с запада на восток, что принесет в большинство областей, кроме южных, небольшие дожди. Температура в период 5−9 сентября ожидается: по ночам термометры покажут 6−14 тепла, а днем — 18−24 выше нуля, а вот на юге страны ожидается по ночам 10−18 тепла, а днем — 23−28 градусов", — отметила синоптик.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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