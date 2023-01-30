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Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотун

30 января 2023, 03:30
В Украине температура воздух начнёт понижаться, наиболее существенно на Правобережье.
мороз
/ pixabay

Погода в Украине в начале недели будет формировать западный перенос в атмосфере, в результате чего начнут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Вместе с тем ближе к выходным за счёт постепенной перестройки синоптических процессов, произойдёт поступление воздушных масс с севера, в результате чего температура воздух начнёт понижаться, наиболее существенно на Правобережье, прогнозирует он.

Кроме того, под влиянием атмосферных фронтов ожидается периодическое выпадение осадков в виде снега и дождя. На большей части территории Украины возобновится снежный покров, за исключением южной половины.

Синоптик прогнозирует, что на выходные, 4 – 5 февраля, в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха в ночное время составит -10…-5 °С, днём -5…0 °С. В юго-восточных областях ночью -7…-2 °С, днём около 0 °С. В Карпатах ночью температура опустится до -16…-11 °С, днём -10…-5 °С, добавил Кибальчич.

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотун
/ Скриншот

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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