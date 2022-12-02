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Врежет мороз: Украину атакует настоящая холодина

2 декабря 2022, 16:21

В Николаевской области возможен небольшой дождь, в Херсонской и Запорожской областях — дождь с мокрым снегом.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных будет соответствовать климатическим нормам декабря. Как отмечают синоптики, плюсовая температура сохранится только на Закарпатье и в Крыму.

В субботу в большинстве областей страны установится температура около 0 °С. Столбики термометров поднимутся выше только на Закарпатье +6 и в Крыму +4 , а в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях днем возможны слабые морозы до -3…-4.

Практически во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Зонтики пригодятся только жителям Херсонской и Запорожской областей — здесь пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

В воскресенье теплее всего по-прежнему будет на Закарпатье до +7, а наибольший минус ожидается в Донецкой и Луганской областях -6…-8. В большинстве регионов термометры покажут около 0.

В Николаевской области возможен небольшой дождь, в Херсонской и Запорожской областях - дождь с мокрым снегом.

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В понедельник термометры в центральных, южных и некоторых западных областях Украины покажут около 0, будет пасмурно, но без осадков.

На Закарпатье погода в начале недели ожидается дождливой при температуре +4…+6, в Крыму — +1…+ 6. В северных регионах прогнозируется -3…-4, в Хмельницкой и Винницкой областях — -5…-7.

Жителям Донецкой и Луганской областей стоит подготовить одежду потеплее — здесь в понедельник похолодает до -11.

карта погоды

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