Врежет жара +37°: украинцам рассказали, где и когда ждать максимального пекла

В ближайшие дни погоду в Украине будет формировать южная периферия антициклона Oscar, а также малоподвижной областью пониженного давления в районе Чёрного моря, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в прогнозе на Мeteoprog, на большую часть Украины продолжится поступление жаркого и сухого воздуха азиатского происхождения.

Синоптик уточнил, что на выходных в Украине станет заметно жарче в восточных, южных и центральных областях.

По его прогнозу в суббота, 13 августа, ожидаются дожди с грозами, днём в отдельных районах вероятны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью составит +13…+25 °С, днём +24…+35 °С. В южных и восточных областях днём до +36…+37 °С.

Прогноз погоды на 13 августа / meteoprog.ua

В воскресенье, 14 августа, ожидаются дожди, в западных областях вероятны сильные ливни с градом и местами шквалами. Температура воздуха ночью +14…+26 °С, днём +26…+34 °С. В восточных областях сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха днём +32…+37 °С.

Прогноз погоды на 14 августа / meteoprog.ua

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

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