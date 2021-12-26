Врежут морозы и завалит снегом: синоптик назвала дату резкого похолодания

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В воскресенье, 26 декабря, дожди с мокрым снегом пройдут на юге, востоке, в центре и юго-западе Украины. На остальной территории страны сохранится облачная, но сухая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как уточнила она в комментарии Апострофу, в воскресенье ожидается очередное похолодание.

На юге и востоке в этот день столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла как в ночные, так и в дневные часы. Исключение лишь Крым: ночью здесь 4-6 градусов тепла, а днем вообще до +9.

На западе и в центре прохладнее: от 5 до 10 градусов мороза синоптики ожидают в этих регионах ночью и 2-4 градуса ниже нуля будет днем.

Самым холодным в воскресенье будет север Украины: 10-12 градусов мороза синоптики прогнозируют ночью и 4-6 градусов ниже нуля в дневное время суток.

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В понедельник, 27 декабря она прогнозируют обильные снегопады на западе, юге и в центре Украины. На остальной территории без осадков. Также в этот день температуры воздуха упадут еще значительнее.

Так, на западе, севере и в центре ночью столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов мороза, а днем от 4 до 6 градусов ниже нуля.

Самым холодным в этот день будет восток: ночью от 12 до 14 градусов мороза, а днем синоптики прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля.