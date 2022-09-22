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Врежут заморозки до -3°: украинцам назвали самый холодный день

22 сентября 2022, 05:30

В западных, северных и центральных областях – на поверхности грунта заморозки 0-3°.

природа_погода_иней_заморозки
Украинцев предупредили о заморозках / 1zoom.ru

Погода в Украине 22 сентября ожидается дождливой, днем прогнозируются осадки. Температура ночью 4-9° тепла, днем + 10 -15°, в южной и восточной частях + 16-19°, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и столичном регионе завтра местами небольшой дождь. Ночью ожидается + 4-9°, днем 10-15° тепла, передает Укринформ.

При этом 23-24 сентября в западных, северных и центральных областях – на поверхности грунта заморозки 0-3°.

В Киеве и области 23-24 сентября ночью также на поверхности грунта заморозки 0-3°.

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Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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