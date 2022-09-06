Врежут заморозки: украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки

Ночью и утром 6-8 сентября будет наблюдаться интенсивное охлаждение земной поверхности, предупредил Виталий Постригань.
В ближайшие трое суток в центральной Украине сохранится холодная погода, рассказал синоптик Виталий Постригань.
По его прогнозу, опубликованному в Facebook, северный антициклон QUINTIN обусловит погоду в Центральной Украине.
Синоптик предупредил, что ночью и утром 6-8 сентября будет наблюдаться интенсивное охлаждение земной поверхности. На поверхности грунта ожидаем заморозки, интенсивностью 0 -3º. В воздухе не выше ожидается 2-7º тепла.
Вместе с тем в дневные часы тот же антициклон обеспечит прогрев воздуха и температура повысится до 14-19º тепла.
С пятницы благодаря приближению циклона PEGGY из Западной Европы пройдут дожди, температура повысится до 17-22 º тепла, добавил Постригань.
Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога