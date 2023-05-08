Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

На юге страны температура ночью будет несколько выше +4 +9 градусов, а днем в Украине в среднем +9 +14, в Закарпатье до +17.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. Синоптики предупреждают, что в Украине еще будут продолжаться заморозки до -5 на поверхности почвы.

Как сообщает Укргидрометцентр, на завтра прогнозируют в северных и большинстве западных областей.

По данным синоптиков, 9 мая в стране переменная облачность. В южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди.

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На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом в среднем ночью температура воздуха будет +1 +6 градусов, а в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5.

На юге страны температура ночью будет несколько выше +4 +9 градусов, а днем в Украине в среднем +9 +14, в Закарпатье до +17.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура в сутки в горах будет колебаться в пределах 0-5 градусов.

В Киеве завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируется +4 +6 градусов, а днем +11 +13. На поверхности грунта в Киевской области ожидаются заморозки 0-5.

Карта погоды / meteoprog.com

Смотрите видео, какой будет погода в Украине в мае.

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