Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. Синоптики предупреждают, что в Украине еще будут продолжаться заморозки до -5 на поверхности почвы.
Как сообщает Укргидрометцентр, на завтра прогнозируют в северных и большинстве западных областей.
По данным синоптиков, 9 мая в стране переменная облачность. В южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди.
На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
При этом в среднем ночью температура воздуха будет +1 +6 градусов, а в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5.
На юге страны температура ночью будет несколько выше +4 +9 градусов, а днем в Украине в среднем +9 +14, в Закарпатье до +17.
На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура в сутки в горах будет колебаться в пределах 0-5 градусов.
В Киеве завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируется +4 +6 градусов, а днем +11 +13. На поверхности грунта в Киевской области ожидаются заморозки 0-5.
Смотрите видео, какой будет погода в Украине в мае.
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