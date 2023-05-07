В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделе

В Ближайшую неделю особого тепла в Украине не ожидается. Заморозки и похолодание окутает Украину.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине с 8 мая будет очень холодной. Как прогнозируют синоптики, заморозки стоит ожидать в ночь на 8 мая в северной части Украины.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник 8 мая в Украине и далее будет свежо.

Температура воздуха ночью +2 +7, на юге +4 +10 градусов.

видео дня

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11+14 градусов, в Приазовье и на западе страны будет холоднее +7+11 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, дожди пройдут в западных областях (кроме Ровенской и Волынской), на юго-востоке, вечером еще и в южной части.

Снег в Украине в мае

Синоптик отмечает, что в Карпатах стоит ожидать снег.

В Киеве понедельник предполагается сухим, нежарким, ночью около +5 градусов, в окрестностях, при прояснениях, возможны заморозки, завтра днем лишь +10 +12 градусов.

Ближайшей неделей особого тепла в Украине не ожидается, +20 и тем более за +20 в дальнейшей синоптической перспективе.

Карта погоды на 10 дней / meteoprog.com

Погода на неделю с 8 по 14 мая

"Малоподвижный антициклон "Tina" обосновался над странами Балтии и Финским заливом. Он сформировался в условиях холодных воздушных масс над Скандинавией. На следующей недели будет преобладать холодная погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз", - отмечает синоптик Игорь Кибальчич.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на 9 мая

9 мая умеренные дожди пройдут в южной половине Украины, а также на Донбассе. На остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, в западной части на поверхности почвы заморозки -3…0. Днём максимальная температура составит +11…+16.

Погода на 10 мая

Осадков не предвидится, только в восточных областях пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3…-0; днём +12…+17, на Закарпатье до +19.

Погода на 11 мая

Под влиянием гребня антициклона с севера, осадков в Украине не ожидается. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днём +12…+17, на Закарпатье до +19.

Погода на 12 мая

Ночью без осадков, днём местами в северных, западных и центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днём +14…+19.

Погода на выходные 13-14 мая

На выходных ожидается дождливая погода в западных областях, в Крыму и Приазовье. Днём местами грозы. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10, днём +15…+20.

Смотрите видео, какой будет погода в Украине в мае.

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

Также синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом 2023. Согласно прогнозу, лето будет относительно прохладным, но без резких скачков температур и осадков. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.

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