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Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в мае

Мария Тупик
4 мая 2023, 17:36 обновлено 4 мая, 17:37
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Температура воздуха в субботу в западных и северных областях ночью составит лишь +1...+6, днем +7...+12.
погода, погода в украине
Погода в Украине / коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни с 5 мая будет довольно неприятной. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, 5 мая погода принесет небольшие дожди.

В южных, центральных и восточных регионах возможны грозы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Ночью на севере и западе будет до +2…+7 , на остальной территории страны +7…+12. Днем +14…+19, в западных областях будет прохладнее, +8…+13.

видео дня

Погода на выходные

"6-7 мая на фоне циклонической деятельности ожидается неустойчивая погода с дождями и существенным понижением температуры воздуха, начиная с западных и северных областей", — отметил синоптик.

Ветер — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу в западных и северных областях ночью составит лишь +1...+6, днем +7...+12; на остальной территории ночью +5…+10, днем +13…+18.

В воскресенье ночью будет +2...+7, в западной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-5; днем +9…+14.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Заморозки в Украине

В ближайшие дни Киевская область будет отличаться очень противоречивыми погодными условиями. Синоптики не исключают заморозки, подтопления и возможность пожаров в этом регионе.

В Укргидрометцентре отметили, что ночью 6, 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы в Киевской области возможны заморозки 0-5°.

"І уровень опасности", – предупредили синоптики.

5-7 мая в Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также аналогичная ситуация возможна в это же время в Винницкой, Хмельницкой, 7 мая - и в Черниговской областях.

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Погода в мае

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

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