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Засыплет снегом и будет гололедица: в областях объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
12 ноября 2024, 19:39обновлено 12 ноября, 20:15
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Синоптики предупреждают о том, что в Украину возвращается мороз.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где температура воздуха опустится до -2 градусов
  • В каких областях будет снег и гололедица
  • Где синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 13 ноября будет снежной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности - в западных, Житомирской и Винницкой областях. На дорогах будет гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 13 ноября в Украине будет мокрый снег или ледяной дождь. В большинстве областей температура воздуха ночью опустится до 2 градусов мороза.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: ventusky

Погода 13 ноября

В Украине 13 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в западных, Житомирской и Винницкой областях. На Закарпатье и в Карпатах будет гололед и гололедица. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 0-5° мороза.На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь; ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 13 ноября в Украине будет снежная погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

погода 13 ноября
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: meteoprog

Погода 13 ноября в Киеве

В Киеве 13 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 5°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 ноября
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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