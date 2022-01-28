Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до марта

/ УНИАН

В Украине февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь, рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, что близко к норме (на юге Одесской оласти, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла), сообщил он Сегодня.

Синоптик говорит, что осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе.

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Вместе с тем замдиректора Укргидрометцентра подчеркнул, что ожидать весны в феврале вряд ли стоит.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – добавил Прокопенко.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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