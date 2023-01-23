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Зима "сдулась"? Украинцев ошарашили неожиданным прогнозом до весны

23 января 2023, 02:35
Синоптики прогнозируют ранее наступление весны в Украине.
весна, снег
Синоптики прогнозируют раннюю весну / pixabay

Погода в Украине удивляет аномальными температурными показателями. Несмотря на то, что до конца зимы еще больше месяца, синоптики прогнозируют, в большинстве, плюсовые значения температуры воздуха.

Отметим, что резких снижений температуры уже не прогнозируется. Об этом свидетельствуют прогнозные показатели, опубликованные на портале Gismeteo.

При этом по прогнозу ощутимое потепление будет ощущаться в дневное время. "Плюсы" при этом прогнозируются и в ночные часы.

Обратим внимание, что температура воздуха будет подниматься до +5 градусов. В частности, такую погоду обещают в Киеве.

Прогноз погоды в феврале

Вместе с тем пик морозов, судя по опубликованному прогнозу, уже пройден. До конца зимы ожидаются лишь незначительные "минусы".

Практически весь февраль прогнозируется с температурными показателями от 0 до + 5 градусов.

Добавим, что синоптики также прогнозируют ранее наступление весны в Украине.

Зима 'сдулась'? Украинцев ошарашили неожиданным прогнозом до весны
/ gismeteo.ua

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Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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