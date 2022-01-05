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Зима "сломалась": украинцев предупредили о неожиданной аномалии

5 января 2022, 05:41
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Господство влаги и тепла подчас будут нарушать холодные скандинавские вторжения.

сосульки, оттепель
/ УНИАН

В Украине погоду формируют воздушные течения западного направления, которые несут все новые порции теплого и влажного воздуха Атлантики, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В своем Facebook он пишет, что в Украине наблюдается аномалия со среднесуточными температурами 3-4º тепла, что на 4-8º выше климатической нормы.

По его прогнозу циклоны и поля повышенного давления, быстро сменяя друг друга, продолжат обуславливать резкое изменение атмосферных процессов. При этом господство влаги и тепла подчас будут нарушать холодные скандинавские вторжения.

5 января атмосферные фронты проявят себя теплом, дождями и усилением ветра до опасных 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, днем 4-9 тепла.

6 января в тыловой части циклона температура несколько снизится и в течение суток прогнозируем 2° мороза - 3° тепла. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег.

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7-9 января существенных осадков не ждем, погоду будет формировать антициклон, который усилит ночное охлаждение. Холоднее будет в ночь на субботу с температурой 5-10º мороза, в остальные ночи 1-7º мороза.

10-12 января очередной атлантический циклон снова принесет небольшие осадки и волну тепла. Температура воздуха будет колебаться: ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​0-3 градуса тепла.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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