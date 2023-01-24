Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозов

Погода в Украине меняется с калейдоскопической скоростью. Вскоре она может преподнести неожиданный "сюрприз".
Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный погодным радаром Ventusky.
При этом синоптики прогнозируют, что в самом конце января будет достаточно морозов и днем, и ночью.
Обратим внимание, что в конце второго месяца зимы температура будет опускаться ниже – 10 °С.
Когда ждать максимального похолодания
Уточним, что морозы во многих областях Украины. В ночь на 30 января столбики термометров опустятся до – 13 градусов.
Добавим, что сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе, на Буковине, а также в северных и восточных областях.
Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.
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