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Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозов

24 января 2023, 02:35
Синоптики прогнозируют, что в самом конце января будет достаточно морозов и днем, и ночью.
Градусник
/ 34.ua

Погода в Украине меняется с калейдоскопической скоростью. Вскоре она может преподнести неожиданный "сюрприз".

Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный погодным радаром Ventusky.

При этом синоптики прогнозируют, что в самом конце января будет достаточно морозов и днем, и ночью.

Обратим внимание, что в конце второго месяца зимы температура будет опускаться ниже – 10 °С.

Когда ждать максимального похолодания

Уточним, что морозы во многих областях Украины. В ночь на 30 января столбики термометров опустятся до – 13 градусов.

Добавим, что сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе, на Буковине, а также в северных и восточных областях.

Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозов
/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

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