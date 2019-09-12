В качестве замены модели прошлого поколения iPhone XR компания Apple 10 сентября 2019 года презентовала iPhone 11.

Новый гаджет выглядит стильно и аккуратно. Его 6,1-дюймовый экран выполнен из высокопрочного стекла и оснащен OLED матрицей. Инсайдерская информация о характеристиках телефона появилась в начале весны и лишь малая часть слухов оказалась опровергнутой. О том, какой стала новая модель смартфона, мы расскажем дальше.

Работоспособность гаджета

Телефон построен на базе однокристальной системы Apple A13 Omega и оснащен чипсетом A13 Bionic от компании TSMC. Процессор справляется со стандартными задачами: интернет-серфинг, запуск любых приложений из App Store, и более сложными: работа в режиме мультизадачности, поддержка динамических онлайн-игр. Чипсет Айфон 11 экономичен и даже при запуске игр вроде Assassin’s Creed с 3D-графикой работает в режиме энергосбережения.

Емкость аккумулятора

Смартфон поддерживает автономную работоспособность на 6,5% дольше. Добиться такого результата удалось благодаря аккумулятору с емкостью в 3110 мАч. Для сравнения, емкость батареи в предыдущей версии 2942 мАч.

Устройство поддерживает функцию реверсивной зарядки, что также объясняет необходимость увеличения объема аккумулятора. iPhone XI сможет подзаряжать любые гаджеты, поддерживающие Qi-стандарт.

Обновленная камера

Разработчики обновили модуль оптической системы для всей линейки – камера теперь помещена в квадратный блок. Модель оснащена привычной двойной камерой, но с улучшенной фокусировкой и возможностью качественной съемки при слабом природном или искусственном освещении. Разрешение камер на Айфон 11 – 12 Мп.

Над передним объективом также хорошо поработали. Он снимает с разрешением в 12 Мп и углом обзора в 120 градусов. Увеличенный угол обзора важен для усовершенствования Face ID. Пользователи прошлой модели столкнулись с необходимостью держать телефон в руке для разблокировки. Теперь датчик распознает лица даже находясь в горизонтальном положении, например, лежа на столе.

Дисплей смартфона

Разрешение экрана осталось прежним – 1792х828 пикселей. Вместо IPS-матрицы используется OLED, предоставленная компанией Samsung. Из-за этого цена на iPhone 11 больше, чем на прошлогодний бюджетник. Дисплей будет обновляться с частотой в 90 Гц. Этого достаточно для запуска игр с высокими требованиями к настройкам графики и просмотра экшн-фильмов.