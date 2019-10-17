Аналитики популярного сервиса Picodi.com в 2019 году решили снова определить актуальный "индекс Iphone". Для этого они взяли стоимость iPhone 11 (самого бюджетного устройства из новой линейки) и сопоставили ее со средней заработной платой в разных государствах.

Как оказалось, жители некоторых стран могут заработать на новенький Айфон 11 меньше, чем за одну неделю.

Это интересно: Представители портала Picodi во время расчета "индекса" не учитывали другие траты пользователей. Это значит, что накопить на новый смартфон за 3-5 дней потенциальному покупателю удастся в том случае, если он не будет тратить свою дневную зарплату ни на продукты питания, ни на проезд, ни на что-либо другое.

Где именно живут те поклонники "яблочной" техники, которые могут заработать на смартфон премиум-класса буквально за 7 дней?

Топ-5 стран, жителям которых достаточно недели, чтобы заработать на iPhone 11

Как выглядит рейтинг стран с самым привлекательным "индексом Айфона" — соотношением официальной стоимости флагманского смартфона и средней заработной платы по стране:

На первом месте – Швейцария, средняя зарплата в которой в 2019 году достигает примерно 6,5 тыс франков. Аналитикам удалось выяснить, что накопить на смартфон из одиннадцатой серии швейцарцы смогут всего за 4,8 дня. Соответственно, трудиться для покупки инновационного мобильного телефона придется даже меньше одной рабочей недели. Вторую позицию в топе занимают Соединенные Штаты Америки, обитатели которых за 5,8 дня смогут собрать необходимую сумму для приобретения iPhone 11 с минимальным объемом постоянной памяти. Для покупки устройства с более вместительным накопителем американцам придется отработать около 6 полных рабочих дней. В тройке лидеров по "индексу iPhone" также оказался Люксембург – государство, в котором средняя заработная плата составляет немногим меньше 5 тысяч евро. Гражданам этой страны удастся заработать сумму, эквивалентную стоимости мобильного устройства, за 6,7 дня. На четвертом месте – Австралия, в которой "индекс" составляет 7,1 дня. При этом представители портала Picodi.com отмечают, что представители некоторых востребованных профессий в Австралии могут накопить на Айфон гораздо быстрее. Норвегия замыкает пятерку стран с самым выгодным соотношением стоимости смартфонов Apple и средней зарплаты. В среднем граждане государства получают около 4,5 тыс евро в месяц и насобирать нужную сумму могут за 7,8 дня.

Довольно быстро заработать на смартфоны из новой серии могут жители Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Китая. Меньше чем за 10 дней накопить на Айфон 11 также удастся японцам, шведам и канадцам.