Мощный вирус на Android-смартфонах: какие гаджеты под угрозой и как бороться

Android и Google / Reuters

Аналитики известной компании Dr. Web раскрыли существование опаснейшего вируса-трояна для смартфонов, работающих на операционной системе Android.

В отчете, опубликованном на официальном интернет-портале компании говорится, что вирус Android.Xiny.5260 практически нереально ликвидировать самостоятельно.

У этой вредоносной программы наличествуют сразу несколько вариантов. Одна - инициирует загрузку приложений, давая оператору вируса возможность получить прибыль от программ с оплатой за установку. Другая, гораздо более мощная модификация, заражала приложения и собирала персональные данные владельца гаджета - номера контактов, пароли и т.д.

По оценкам аналитиков Dr. Web, в зоне риска заражения вирусом находится до 25% пользователей Android-устройств.

От Android.Xiny.5260 невозможно избавиться даже путем удаления с гаджета зараженных приложений. Единственный более-менее рабочий способ борьбы с вирусом - полная перепрошивка ОС Android из официальных источников.

Напомним, ранее корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы - Android 10, доступную, в частности, для фирменных смартфонов - Pixel.



