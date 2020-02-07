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Вирус в Китае парализовал производство iPhone

7 февраля 2020, 00:57

"Яблочные" смартфоны некому собирать.

коронавирус, врач
Работников завода, на котором собирают iPhone, отправили на карантин / Фото Reuters

Коронавирус серьезно ударил по американской корпорации Apple. Из-за вспышки смертельной заразы тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) отправила всех своих работников фабрики, на которой собираются iPhone, на карантин.

Foxconn - крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone. Завод по сборке продукции Apple расположен в провинции Хэнань в Китае. Из-за коронавируса 2019-nCoV работников отправили на карантин, поэтому теперь гаджеты просто некому собирать, пишет Bloomberg.

Те работники, которые не покидали пределов провинции во время новогодних праздников, будут изолированы на неделю. Тех же, кто вернулся из других регионов Китая продержат в карантине две недели.

В свою очередь в Foxconn заявили, что намерены начать работу уже с 10 февраля.

Напомним, в среду, 5 февраля, коронавирус унес жизни еще 74 человек. Таким образом, число жертв смертельной пневмонии нового типа достигло 564.

По состоянию на утро четверга, 6 февраля, подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека (+261 за сутки). Заражены на данный момент 28 018 человек. С подозрением на наличие вируса - 24 тыс. 702 человека.

Apple коронавирус Смартфоны iPhone китайский коронавирус
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