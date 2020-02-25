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Новый планшет Huawei MatePad Pro подозрительно напоминает iPad Pro

25 февраля 2020, 15:27

А еще в нем не предустановлен Google Play Store.

Дизайн
Дизайн Huawei MatePad Pro / Huawei

На днях компания Huawei (Хуавей) представила свой новый планшет Huawei MatePad Pro. Это один из первых планшетов, поддерживающих технологию 5G. А еще он крайне сильно напоминает iPad Pro.

У Huawei MatePad Pro характеристики вполне неплохие. Huawei MatePad Pro дисплей получил диагональ в 10.8 дюймов. Работает он на процессоре Kirin 990, оперативной памяти может быть 6 или 8 гигабайт, обычной памяти - 256 гигабайт. Планшет может похвастаться емкостью батареи в 7250 мАч и поддержкой беспроводной зарядки. 

Также планшету досталась двойная камера. Работает он на Android 10 с оболочкой EMUI 10. Но вот Google Play Store в нем изначально не установлен. Все дело в конфликте Huawei с американским правительством и последующих санкциях для компании.

Huawei позиционирует планшет как "убийцу iPad", только вот многие журналисты, сумевшие опробовать MatePad Pro лично, сообщают, что он слишком сильно похож на iPad Pro. Доходит до сходств в клавиатуре и креплении для стилуса. Издание The Verge даже назвало устройство "клоном iPad".

Huawei MatePad Pro цена составила 749 евро (или 18378 гривен). У Huawei MatePad Pro дата выхода тоже известна - апрель 2020 года.

Huawei Huawei MatePad Pro планшеты
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