Xiaomi официально представила новый безрамочный смартфон Redmi Note 9S

Дизайн Redmi Note 9S / Xiaomi

23 марта Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового смартфона Redmi Note 9S. Вернее, новый он лишь номинально, ведь на самом деле это глобальная версия Redmi Note 9 Pro. Но смартфон все равно оказался достаточно привлекательным, чтобы стать потенциальным хитом продаж.

Xiaomi Redmi Note 9S – характеристики

Основные особенности Redmi Note 9S / Xiaomi

Сяоми Редми Нот 9S получил безрамочный дисплей с вырезом-каплей для фронтальной камеры. Диагональ составила 6.67 дюймов, разрешение – 1080 на 2400 точек.

Работает смартфон на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G, тактовая частота – 2.3ГГц. Оперативной памяти ему досталось 4 гигабайта, обычной – 64 гигабайта.

Читайте такжеС помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космосаСмартфон работает прямо из коробки на Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Он поддерживает технологию быстрой зарядки, а емкость аккумулятора составила впечатляющие 5020 мАч.

Основную камеру смартфон получил сразу на четыре модуля. В главном модуле 48 мегапикселей, в широкоугольном – 8 Мп, в макро – 5 Мп, а в сенсоре глубины для крутых портретов с размытием – 2 Мп. Во фронтальной камере уже 16 мегапикселей.

В смартфон установили разъем для наушников и USB Type-C, а вот на NFC-модуле для бесконтактной оплаты сэкономили. Сенсор отпечатков пальцев встроили в боковую панель телефона.

Xiaomi Redmi Note 9S – цена

Основные особенности Redmi Note 9S / Xiaomi

Сяоми Редми Нот 9S цена в Украине официально пока не раскрывается. Но в других странах смартфон стоит около 200 долларов, то есть где-то 5500 гривен.

Xiaomi Redmi Note 9S дата выхода по всему миру – 23 марта. Точно не ясно, когда его ждать в Украине.