Авторы Horizon Zero Dawn 2 анонсировали 20-минутную презентацию игры

Геймплей Horizon Forbidden West покажут на State of Play 27 мая / Sony

Кажется, грядущая игровая выставка E3 2021 всё меньше интересует игровых разработчиков в качестве площадки для проведения крупных анонсов. Авторы Horizon Forbidden West (сиквел Zero Dawn) объявили дату презентации игры – и они не собираются ждать июня.

Большая демонстрация Horizon Forbidden West намечена на 27 мая, она начнётся в 00:00 по Киеву на Twitch- и YouTube-каналах PlayStation. Игроков ждёт 20-минутный ролик, в котором будет 14 минут геймплея, записанного непосредственно на консоли PS5.

"Вся наша команда упорно работала, чтобы мы смогли представить вам эти кадры, чему мы все несказанно рады. Мы очень хотели разделить нашу радость как с теми, кто поддерживает нас еще с Horizon Zero Dawn, так и с теми, кто только знакомится с Элой и невероятным миром игры, и нам не терпится увидеть вашу реакцию и узнать, что вам понравилось больше всего", – объявили разработчики в PlayStation Blog.

Также в 19:00 по киевскому времени начнётся некая трансляция с "обратным отсчётом" – скорее всего, нас ждёт просто "экран загрузки", нагоняющий ажиотаж и собирающий зрителей у экранов. Но авторы обещают что-то необычное.

Horizon: Forbidden West анонсировали на июньской презентации PS5. Ее релиз по-прежнему запланирован на вторую половину 2021 года на PS4 и PS5.

Первая часть вышла на PS4 в 2017 году и в итоге стала одним из самых популярных эксклюзивов за весь жизненный цикл консоли. Технически игра вышла настолько красивой, что движок студии одолжил Хидэо Кодзима для создания Death Stranding. В 2020 году игру портировали на ПК.