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В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления: что нужно знать

12 февраля 2021, 17:12

Согласно новым правилам, за оскорбления в личных сообщениях аккаунт пользователя будут удалять.

Instagram / TechCrunch
Официальный логотип Instagram / Instagram

Администрация социальной сети Instagram сообщила, что будет удалять аккаунты пользователей за оскорбления в личных сообщениях. Новые правила опубликовали 10 февраля, но на них обратили внимание только сегодня.

Такое решение было принято на фоне расистских высказываний, с которыми столкнулись в Instagram футболисты из британских клубов. Теперь под полным запретом, например, сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

Согласно новым правилам, если кто-то продолжит отправлять непозволительные сообщения, его учетная запись будет тот час же отключена. В этом случае не поможет даже создание нового аккаунта – Instagram пообещал, что если заблокированный пользователь создаст новый аккаунт для обхода блокировки, он также будет удален. В компании поспешили отметить, что тайна переписки нарушена не будет – блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, которые подверглись оскорблениям.

Кроме того, скоро у всех пользователей Instagram появится возможность заблокировать личные сообщения от всех страниц, на которые пользователь не подписан – раньше эта функция была доступна только для аккаунтов с большим числом подписчиков и корпоративных страниц, а теперь появится у всех пользователей.

Instagram: последние обновления

  • В ноябре популярная соцсеть впервые за много лет изменила дизайн главного экрана. На главный экран добавили вкладку Reels – это сервис внутри самого Инстаграма, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты (проще говоря аналог TikTok'a). Также на главном экране появилась вкладка Shop: страница покупок с возможностью оплатить их через платежный сервис Facebook Pay;
  • В начале декабря в Instagram на территории Украины и других стран СНГ появилась возможность добавлять музыку в истории. Позже представители Facebook заявили, что этот запуск был ошибкой, и закрыл доступ к композициям. В Украине функция пока будет оставаться недоступной и дальше;
  • Позже этим месяцем в Instagram появились исчезающие сообщения. Чтобы этот режим заработал, необходимо провести снизу вверх на экране переписки в Instagram. Интерфейс текстового поля в результате станет пунктирным, а все отправленные сообщения начнут исчезать при закрытии чата. К слову, сделать скриншот диалога незаметно в этом режиме не получится – пользователь будет предупреждён, если его собеседник решит сделать снимок экрана.

Ранее Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций.

Instagram
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